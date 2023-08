Il selfie di Chiara Ferragni sulla spiaggia libera scatena l' ira dei follower

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 agosto 2023) Nessun morbido lettino né capannine per ripararsi dal caldo. Solo semplici asciugamani stesi direttamentesabbia. L'insolita scelta die Fedez, in vacanza in Spagna, hato un putiferio. La coppia social più seguita d'Italia, con i due figli Leone e Vittoria al seguito, ha trovato il modo dire l'ennesima polemica. Il rapper e l'influencer, infatti, sono finiti nell'occhio del ciclone per aver scattato foto. L'idea che i due abbiano preferito il telo e la ghiaia ai lettini e al lusso al quale sono abituati non è andata giù a una schiera diche, quindi, li hanno riempiti di critiche.ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram ...