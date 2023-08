(Di martedì 8 agosto 2023) Si tiene al Bois du Cazier la cerimonia per il 67/oversario della tragedia di, dove morirono 262 minatori, di cui 136 italiani . La cerimonia ha avuto inizio come da tradizione nel piazzale antistante la miniera. Sono presenti, oltre alle autorità locali e federali belghe, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la Regina emerita del Belgio Paola Ruffo di Calabria,...

Il ricordo di Marcinelle 67 anni dopo. Mattarella: 'Mantenere salda la tutela dei lavoratori' Agenzia ANSA

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Da parte del governo italiano, un forte segnale di attenzione e di rispetto per le tante vittime italiane che persero la vita nella tragedia di Marcinelle nel 1956. Così i ...Manoppello. "L’incendio nella miniera di carbone 'Bois du Cazier' di Marcinelle in Belgio divampò alle 8.10 dell’8 agosto 1956. Le ...