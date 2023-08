Il repubblicanesimo è l’antidoto per ricostruire la democrazia ed evitare derive totalitarie

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 agosto 2023) Pubblichiamo la risposta di Carlo Calenda all’editoriale di questa mattina del direttore de Linkiesta Christian Rocca Il superamento di questa destra e di questa sinistra, del loro esistere unicamente come fattori di un’equazione che ha prodotto zero per il paese, è il. Repubblicana è l’idea che la politica sia innanzitutto capacità di realizzare l’impianto ideale della prima parte della costituzione: 1) l’intangibilità dei diritti politici; 2) l’esistenza di diritti sociali – lavoro, sanità istruzione; 3) la libertà nella sua accezione “positiva”. Non libertà come esclusiva mancanza di intrusione dello Stato ma come libertà dal bisogno per l’esercizio consapevole della libertà politica e sociale. 4) sussidiarietà. Ovvero riconoscimento del ruolo dell’individuo e delle sue azioni e intraprese come complementare e non subordinato all’iniziativa ...