Il Regno Unito vuole spedire i clandestini su un’isola dell’Atlantico

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago – Pugno duro sull’immigrazione irregolare: il governo di Londra fa sul serio e trasferisce i primi 50sulla chiatta “Bibby Stockholm”. La grossa zattera è stata posizionata nel porto di Portland, nel sud del, proprio al fine di ospitare coloro che entrano illegalmente nel Paese. E’ lunga 91 metri, larga 27 e alta come un palazzo di tre piani, ed è stata noleggiata dal governo britannico per 18 mesi, può ospitare fino a 500 persone. Come ilintendesuL’esecutivo britannico parla di richiedenti asilo “illegali”, i quali dovranno attendere a bordo di questa chiatta che le loro richieste di asilo vengano esaminate attentamente. Intanto, ...