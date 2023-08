Il politologo Orsina | “Meloni troppo forte | perciò la attaccano”

Leggi su notizie

(Di martedì 8 agosto 2023) La forza della premier, che stando alle rilevazioni demoscopiche continua a crescere negli indici di gradimento da parte della popolazione italiana, starebbe nella sua capacità di muoversi bene nei “terreni che contano”. Ma anche per la debolezza congenita che caratterizza tanto gli alleati quanto gli avversari. Parola delGiovanni. Il direttore della Luiss School of Government spiega così che “scivolate come quella di De Angelis stridono”. Per questo, conclude, “deve trovare il modo di disinnescare una volta per tutte la bomba politica delle sue origini”. (Ansa)In tutto ciò, per ilgli scenari che potrebbero aprirsi nella politica italiana sono diversi, e alcuni di questi sono certamente inattesi. Ad esempio, spiega, un calo di ...