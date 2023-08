Leggi Anche, ultimatum dei leader africani Ecowas ai golpisti: arrendetevi entro domenica - Perché ci interessa e cosa c'entra la Russia Leggi Anche, scade l'ultimatum dell'Ecowas: i ...... tedesco, francese e americano, spiegando che si trovano nella zona dell'aeroporto, quindi non operativi sul territorio, "sono al di fuori di qualsiasi contenzioso all'interno del". Tajani ha ...01 ago 20:58 Varsaviatruppe al confine con la Bielorussia Il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, 'ha ...57 Kiev: "Mosca dietro il colpo di Stato militare in" 'E' ormai ...

Il Niger invia rinforzi al confine con Nigeria e Benin | Funzionari Usa incontrano i golpisti TGCOM

Nigeria, Costa d'Avorio e Senegal si sono detti pronti a scatenare un conflitto se non verrà reintegrato il presidente Bazoum, ma si stanno già studiando altre possibilità di intervento ..."La diplomazia è il "modo preferibile" per risolvere la crisi causata dal colpo di Stato in Niger", ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in un'intervista a Radio France Internation ...