Il Napoli chiama gli agenti di Koopmeiners e fa infuriare l’Atalanta CorSport

(Di martedì 8 agosto 2023) Alpiace, e molto Teundele ha già intavolato una discussione con il presidente del club bergamasco Percassi ma ieri si è aperto un piccolo caso diplomatico: qualcuno della dirigenza del, non De Laurentiis, ha provato a trattare direttamente con glidel centrocampista, facendoPercassi. Poi, però, la tensione è rientrata. Lo racconta il Corriere dello Sport. “Dopo la telefonata di De Laurentiis a Percassi – di un paio di settimane fa – qualcuno, non Adl, deve averci provato ancora, saltando i passaggi istituzionali ed avvicinando i manager del calciatore affinché fossero chiare le intenzioni.non l’ha presa bene, e questo è un eufemismo, ed ha ribadito ai propri interlocutori che: 1) ...

Il Napoli chiama gli agenti di Koopmeiners e fa infuriare l'Atalanta ... IlNapolista

In Abruzzo prosegue il ritiro degli azzurri in un clima di grande festa. Intanto arriva una vittoria in amichevole contro l’Augsburg ...Nota come 'milanese', ma in realtà, secondo alcuni esperti, inventata a Napoli nel Settecento ... lanciando una "nuova ricetta", che si chiama "la piemontese". Si tratta, secondo Mino Giachino ...