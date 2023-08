Il Motu Proprio di Papa Francesco fa perdere lo statuto di diocesi extraterritoriale all’Opus Dei La replica | «Studieremo le conseguenze in un clima di comunione con il Santo Padre»

Leggi su open.online

(Di martedì 8 agosto 2023) Con un nuovoha modificato alcune regole relative alle Prelature personali: ora saranno assimilate alle associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio. Un ulteriore adeguamento alla costituzione apostolica Praedicate evangelium, che ha trasferito la competenza sulle Prelature personali al Dicastero per il Clero, dal quale dipendono anche le associazioni pubbliche clericali con facoltà di incardinare chierici. Si tratta di una piccola rivoluzione, perché al momento l’unica Prelatura personale esistente è quella dell’Opus Dei, eretta 40 anni fa con la Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II ‘Ut sit’. Con questa mossa l’Opus Dei perde di fatto lo status di extraterritorialità, non è più una istituzione e non sarà guidata da un suo vescovo. Viene parificato alle altre realtà ...