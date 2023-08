Il grido d’allarme di Avellino Prende Parte | “Fermate le perdite”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’estate, da anni, è la stagione dove maggiormente morde l’emergenza idrica con interruzioni programmate che in qualche zona della città e della provincia arrivano anche quasi tutti i giorni”. Così in una nota firmata dal gruppo consiliare. “Eppure da mesi ci sono numerosedella rete in più punti della città che non vengono riparate. un flusso continuo e costante di acqua che rappresenta anche un pericolo per i pedoni, del centro come di alcuni quartieri – conclude la nota – Comune e Alto Calore facciamo qualcosa per fermare questo fastidioso scempio? L'articolo proviene da Anteprima24.it.