“Il grande sentiero” unisce Bergamo e Brescia | film e incontri nel segno di Capitale della cultura

(Di martedì 8 agosto 2023) Con 24 appuntamenti in 13 luoghi diversi, tra cui 12 proiezioni cinematografiche e 12 eventi speciali tra spettacoli,e workshop con oltre 25 collaborazioni con enti e associazioni del territorio, torna Il. Habitat, culture, avventure: la rassegna cinematografica ele di Laboratorio 80 dedicata ad ambiente, montagna, viaggi, avventure e vita nella natura. Dafino ala 15esima edizionemanifestazione prevede un viaggio a tappe fatto dichele Capitali Italiane2023, da lunedì 21 agosto a giovedì 7 settembre, per proporre esperienze e riflessioni diverse e nuove sulla relazione con l’ambiente, ...

...puoi scegliere di percorrere ilche porta al Rifugio Carè Alto attraverso il Passo delle Vacche ( 4.30 ore di cammino) e lungo il quale è possibile incontrare moltissimi resti della...... serate musicali e danzanti sulballo a palchetto Per i bambini è prevista la rottura dei ... si salirà con una camminata alla cappella di san Bernardo percorrendo un tratto del"Dle ...Un cavo trappola d'acciaio tirato con dei morsetti lungo unbattuto da enduristi e biker. E' questo l'allarme lanciato nella giornata di ieri sui ...piccolo paese valbormidese generando...

IL GRANDE SENTIERO 15 - Dal 21 agosto al 7 settembre CinemaItaliano.Info

Ha accusato un malore ed è caduto nel vuoto. Non ce l’ha fatta Marcello Venafro, 52 anni di Isola del Liri, ma residente da tempo a Vittorio Veneto (Treviso), ...Una fiaba neorealista ambientata fra boschi, accampamenti, sentieri. Protagonista è Lindo, un ragazzino ribelle come solo sa essere chi, per esistere, è co­stretto a lottare. Riesce ad unirsi alla lot ...