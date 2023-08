Il governo tassa gli extra - profitti delle banche | ecco cosa prevede la norma

(Di martedì 8 agosto 2023) IlMeloni ha varato una nuovadel 40% suglinel 2023, una manovra che per la destra servirà per raccogliere fondi per il calotasse, aiuto ai mutui ...

Fonti diparlano di un incasso superiore a 2 miliardi di euro. "È una norma di equità ... Lastraordinaria sarà finalizzata al fondo per le famiglie in difficoltà con il mutuo prima casa e ...E ora ilsembra accogliere la nostra proposta di unasugli extraprofitti bancari. Meglio tardi che mai, ma il "tardi" purtroppo lo pagano le famiglie". Lo scrive sui social il leader ...

Intesa, Unicredit, Banco BPM e le altre banche di Piazza Affari perdono tra il 5% e l'8% dopo l'annuncio del governo di una tassa del 40% sugli extra-profitti. Cosa aspettarsi in BorsaLa manovra d'estate del governo Meloni ha dato il via libera a due decreti Omnibus su asset, investimenti, taxi e giustizia. Ecco le misure approvate ...