Il governatore Rocca conferma la fiducia a De Angelis | non deve dimettersi

Tre giorni sull'ottovolante per tutta la politica italiana non bastano a rompere amicizia e stima costruite in una vita. Sembrano pensarla così Francesco, presidente della Regione Lazio, e Marcello De Angelis , suo collaboratore e autore di un post negazionista sulla strage di Bologna che sta mettendo in forte imbarazzo anche Giorgia Meloni . I ......e neppure l'unico ad avere un certo ascendente sul presidente della Regione Lazio. A quanto pare infatti, per fare una visita in carcere e valutare le esigenze dei detenuti, ilha ...E vuole che ilvada in aula a riferire sulla situazione. 'Nelle prossime ore depositeremo una richiesta di convocazione di un Consiglio, perché vogliamo che questa vicenda di ...

Caso De Angelis, la cena del perdono col governatore Rocca. Il portavoce resta al suo posto in Regione (da 11… la Repubblica

Ieri, travolto da centinaia di dichiarazioni indignate, specie da sinistra, ma anche dal ministro Piantedosi e dal Presidente del Senato La Russa, Francesco Rocca, governatore del Lazio, ha dovuto ...Il capo della comunicazione del Lazio aveva negato responsabilità degli ex Nar. E il governatore Rocca: ha commesso un errore, Meloni non felice.