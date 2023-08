Il Conflitto in Sudan ha causato più di mille morti e diecimila feriti

... bambine e famiglie colpiti da conflitti, sfollamenti, povertà estrema e malnutrizione, ha chiesto alle parti indi concordare un'immediata cessazione dei combattimenti ine trovare ...Lo afferma Save the Children aggiungendo che "in tutto il Paese, almeno 2.435 minori sono stati uccisi o feriti dall'inizio delai recenti scontri nella capitale. "La capitale del...Save the Children chiede alle parti indi "concordare un'immediata cessazione dei combattimenti ine trovare una soluzione pacifica al". Save the Children lavora in...

Sudan: Save the Children, almeno 2.435 bambini uccisi o feriti dall ... Servizio Informazione Religiosa

I medici avvertono dell'alto rischio di epidemie a causa dell'aumento dei cadaveri non sepolti in Sudan.