La7.it - Incremento del 20% delle licenze Il decreto leggetaxi approvato ieri stabilisce che i comuni potranno bandire il concorso straordinario, sino a un incremento del 20% rispetto alle ...Non possono esserci posizioni dicome "cessate il fuoco immediati" e "negoziati qui e ... Sicurezza energetica : restrizioniprezzi di petrolio e gas provenienti dalla Russia e ...... conflitto russo - ucraino, inflazione e tassi in rialzo non hannol'insaziabile ... e quindi alimentare il prestigiocanali social, così nel mondo del lusso chi sta comprando in modo ...

Il compromesso sui taxi. Cosa dicono le nuove regole TGLA7

Saltata la cumulabilità delle licenze. Previsto invece il raddoppio dell'Ecobonus per l'acquisto dei taxi, anche agli Ncc ...Salta il cumulo delle licenze senza scadenza ma passa quello sperimentale dei titoli temporanei, «a fronte di eventi eccezionali», scandisce il ministro Urso in conferenza stampa. Che poi aggiunge: «C ...