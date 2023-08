Il compagno di Sandra Bullock muore a 57 anni di Sla

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 agosto 2023) Il partner di lunga data dell’attrice, il fotografo Bryan Randall, è morto all’età di 57. La famiglia ha confermato che è morto dopo che trefa gli era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (Sla). In una dichiarazione, la famiglia di Randall ha affermato di essere “immensamente grata agli instancabili medici che hanno navigato nel panorama di questa malattia e alle straordinarie infermiere che sono diventate nostre coinquiline, spesso sacrificando le proprie famiglie per stare con le nostre”. La sorella diha elogiato l’attrice per il modo “straordinario” in cui si è presa cura di suo marito nei suoi ultimi. “La Sla è una malattia crudele, ma c’è un po’ di conforto nel sapere che aveva il meglio delle cure ...