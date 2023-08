Il cannoniere dell’estate | Dybala al comando | superato Defrel

1 Primo posto per Defrel che scavalca l'argentino Simeone e sale a quota 8. Con 6 punti l'atalantino Latte Lath, il laziale Immobile e il romanista Dybala. La classifica del '2023' è realizzata da calciomercato.com ed è basata sui gol segnati nelle amichevoli delle squadre di Serie A. Ultimo atto alla vigilia'inizio del campionato. Non c'è una ...Commenta per primo Nella sesta tappa della classifica del2023 , è passato in testa Defrel grazie alla doppietta contro il Sudtirol . Al suo inseguimento, staccato di due gol, il terzetto Dybala - Immobile - Latte Lath . A quota 5 il ...Commenta per primo Nella quinta tappa della classifica del2023, Lautaro Martinez è stato superato da Ciro Immobile grazie alla doppietta contro gli sloveni del NK Bravo. L'attaccante argentino scende al secondo posto insieme a Romero e ...

Il cannoniere dell'estate: Defrel in testa, scavalcato Simeone Calciomercato.com