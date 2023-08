Il campionato saudita mostra i muscoli | 'Saremo uno tra i 10 migliori campionati al mondo'

..., si ferma per una distorsione alla caviglia destra rimediata nell'allenamento mattutino di oggi, 8 agosto 2023. Lo stop del centravanti, a meno di 2 settimane dall'inizio del, si ...Dopo l'esperienza al Milan, Ciprian Tatarusanu è pronto per una nuova avventura, in Arabia. Ilha cercato e sta per trovare anche lui: l' Abha Club ha intensificato i contatti nelle ultime ore con il giocatore, cercato in precedenza dal Cagliari , e ha chiuso per l'arrivo. ...I giallorossi quindi avrebbero acceso i riflettori su un altro nome noto delitaliano: ...economica dei giallorossi dopo la remunerativa cessione del difensore Roger Ibanez in Arabia...

Il campionato saudita su La7: ecco quanto ha pagato Cairo per i diritti tv Calcio e Finanza

(Adnkronos) – Victor Osimhen si ferma per infortunio. L’attaccante nigeriano del Napoli, al centro delle news di calciomercato per le offerte dall’Arabia Saudita, si ferma per una distorsione alla cav ...Allarme Victor Osimhen per il Napoli. L'attaccante nigeriano si è fermato durante l'allenamento del mattino a Castel di Sangro a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra che sarà valutato ...