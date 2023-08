Il cambiamento climatico è realtà e luglio 2023 è stato un mese drammaticamente esemplare

(Di martedì 8 agosto 2023) Si mettano il cuore in pace quanti continuano a sostenere che l’allarmeè eccessivo: ildidelha segnato un allarmesenza precedenti con temperature globali dell’aria e della superficie degli oceani verso nuovi massimi storici. La fonte è autorevole: quella del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici (C3S) che nel suo bollettino mensile rilasciato in queste ore rivela cifre preoccupanti riguardo alle temperature in tutto il mondo. I numeri dell’emergenza climatica I dati indicano che ildiha fatto registrare una temperatura media globale dell’aria mai vista prima in qualsiasi, con implicazioni disastrose sia per l’ambiente che per l’umanità. Secondo il C3S, la ...

... vicedirettrice del Serviziodi Copernicus - . Questi record hanno tremende conseguenze per le persone e il pianeta, esposti ad eventi estremi sempre più frequenti e intensi. Il ...... Antonio Tajani, e il Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, hanno nominato il professor Francesco Corvaro Inviato Speciale per il. Lo rende noto ...Samantha Burgess, scienziata dell'autorità europea sul, Copernicus, ha espresso la sua preoccupazione per l'ulteriore riscaldamento che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi. ...

Turbolenze-in-volo-piu-numerose-e-forti-per-cambiamento-climatico Focus

È ufficiale: il caldo che ha sperimentato la Terra nello scorso mese è senza precedenti. Non ha mai fatto così caldo come a luglio 2023 ...Chi è il professore Francesco Corvaro, appena scelto come nuovo Inviato speciale per il cambiamento climatico.