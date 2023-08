Il cambiamento climatico è realtà e luglio 2023 è stato un mese drammaticamente esemplare

Leggi su fmag

(Di martedì 8 agosto 2023) Si mettano il cuore in pace quanti continuano a sostenere che l’allarmeè eccessivo: ildidelha segnato un allarmesenza precedenti con temperature globali dell’aria e della superficie degli oceani verso nuovi massimi storici. La fonte è autorevole: quella del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici (C3S) che nel suo bollettino mensile rilasciato in queste ore rivela cifre preoccupanti riguardo alle temperature in tutto il mondo. I numeri dell’emergenza climatica I dati indicano che ildiha fatto registrare una temperatura media globale dell’aria mai vista prima in qualsiasi, con implicazioni disastrose sia per l’ambiente che per l’umanità. Secondo il C3S, la ...