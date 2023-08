Il Benevento 5 annuncia l’ingaggio del marocchino Morad Malouk

Leggi su anteprima24

Il GG Teamwear5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di. LA SCHEDA –nasce a Marruecos (Marocco) il 24 novembre 1996. Il laterale ha indossato le maglie di Deva Autovergamo (Romania) e Red Devils Chojinice (Polonia), in Italia ha giocato con Prato, Atlante Grosseto e Messina, dove nell'ultima stagione ha realizzato 36 reti vincendo la classifica marcatori nel girone H di serie B. SODDISFAZIONI – «Sono molto felice di essere in un grande club come il– le sue parole.- Non vedo l'ora di giocare l'A2 Èlite con questa maglia e togliermi tante soddisfazioni». L'articolo proviene da Anteprima24.it.