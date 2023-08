Ida Platano e Alessandro Vicinanza | chi paga tutti i viaggi che fanno? Lei rompe il silenzio

... la quale sta passando l' estate separata dall'amica di sempre. Ed in questa circostanza non ha certo fatto mistero che la loro relazione sarebbe stata più unica che rara: Giorgio ha poi ...Non solo storie d'amore, nel programma condotto da Maria De Filippi, ma anche amicizie profonde come quella nata trae Gemma Galgani . Le due dame sono ormai inseparabili da anni e si sono supportate a vicenda nei momenti più difficili, asciugandosi le lacrime e superando insieme delusioni e strappi ...Piccole scaramucce tra innamorati quelle trae il compagno . La coppia al momento si trova a Formentera, è riuscita infatti a ritagliarsi qualche giorno di vacanza in un'estate segnata dal lavoro, che gli ha permesso però anche si ...

Ida Platano e Alessandro Vicinanza oggi più uniti che mai "nel ... Tag24

Ida, dunque, grazie al dating show, ha finalmente trovato il suo equilibrio perfetto: l’amore va a gonfie vele, così come anche la sua vita professionale. La Platano, come tutti saprete, ha un salone ...Di recente il cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social.