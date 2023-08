I primi 4 cavalieri del mondo all' Europeo di Milano al via 88 binomi di 25 nazioni con 16 squadre

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) - Spettacolo assicurato all'Ippodromo Snai San Siro dicornice d'eccezione per l'edizione 2023 dei FEI Jumping European Championship in programma da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre. Ottantonto, tra amazzoni ein rappresentanza di 25, saranno gli indiscussi protagonisti di quattro giornate di sport ad altissimo livello. Il meglio del salto ostacoli a livello continentale sarà infatti presente a, come confermato dalle iscrizioni definitive ufficializzate oggi dalla FEI. L'assoluto valore dei partecipanti alla 37esima edizione del Campionato d'Europa di salto ostacoli è sottolineato dal ranking mondiale della FEI appena pubblicato. Ben 7 tra i10 e 16 tra i25, saranno infatti al via ...