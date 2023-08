I maxi recuperi in Serie A dalla prossima stagione | si giocherà quasi un giorno in più CorSport

(Di martedì 8 agosto 2023) La vera novità regolamentare dellaA rispetto alla scorsariguarderà i, come ai Mondiali 2022. Come riportato da Pinna nel Corriere dello Sport: “undi calcio in più. Anzi, più di un, se a fine campionato, i dati reali avranno rispecchiato le previsioni – tutte teoriche, per ora – su quella che sarà la vera (e praticamente unica) novità regolamentare per questa. Ieri pomeriggio gli arbitri hanno affrontato la questione “recupero” nella prima lezione in aula nel ritiro di Cascia. Fra le specifiche che portano al prolungamento della partita, dalle sostituzioni all’intervento dello staff medico in campo, è stata inserita anche la dicitura «festeggiamenti per la segnatura di una rete», che diventerà ...

Commenta per primo La stagione 2023/2024 è già iniziata con le amichevoli pre - campionato e i turni di qualificazione in Champions, Europa e Conference League oltre ai Mondiali femminili (questa ...... Raphael Varane Il difensore del Manchester United, Raphael Varane, non è d'accordo con le nuove misure arbitrali prese dalla Federcalcio inglese suidurante le partite. Varane è ...Le neozelandesi padrone di casa sbagliano anche un rigore. Anche a questi Mondiali. Delude Ada Hegerberg New Zealand's forward #17 Hannah Wilkinson celebrates scoring her team's first goal during the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup Group A football ...

I maxi recuperi in Serie A dalla prossima stagione: si giocherà quasi ... IlNapolista

"Arbitri e regolamento. Cosa cambia in Italia. Esulti ma poi recuperi. Il primo tempo d’ora in poi non finirà mai al 45’.Novità nel regolamento: si giocherà 25 minuti in più in serie A. Il tempo perso per festeggiare dopo i gol sarà conteggiato nei minuti aggiuntivi. La media delle partite può allungarsi dal 98' a 102' ...