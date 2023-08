I golpisti chiudono lo spazio aereo del Niger L' Italia chiede di prolungare l' ultimatum

(Di martedì 8 agosto 2023) L'Ecowas minaccia un intervento militare inper reintegrare il deposto presidente. L'Europa, cone Germania in testa, sostiene una soluzione diplomatica. Tajani propone un prolungamento ...

L'Ecowas minaccia un intervento militare in Niger per reintegrare il deposto presidente. L'Europa, con Italia e Germania in testa, sostiene una soluzione diplomatica. Tajani propone un prolungamento ...... ultimatum dei leader africani Ecowas ai: arrendetevi entro domenica - Perché ci interessa e cosa c'entra la Russia Leggi Anche Niger, scade l'ultimatum dell'Ecowas: ilo ...Gli Usa sospendono una serie di aiuti programmati Negli scorsi giorni i governi di Burkina Faso e Mali hanno espresso solidarietà aial potere, tanto che la Francia ha da poco fatto sapere ...

Per il Niger scade l'ultimatum, i golpisti chiudono lo spazio aereo Agenzia ANSA

L'Ecowas minaccia un intervento militare in Niger per reintegrare il deposto presidente. L'Europa, con Italia e Germania in testa, sostiene una soluzione diplomatica. Tajani propone un prolungamento d ...Le autorità militari del Niger hanno inviato ulteriori truppe nelle zone di confine con la Nigeria e il Benin, ha riferito il canale televisivo Al Arabiya, citato dalla Tass. (ANSA) ...