I genitori boomer e le loro risposte più iconiche diventano virali su Twitter | ecco le esilaranti conversazioni con i figli

(Di martedì 8 agosto 2023) Avete presente quelleal limite del surreale con i? Se siete degli under 40 probabilmente sì. Se siete degli over 40, pure. Sì perché sia che voi siateed abbiate piena dimestichezza con la tecnologia, sia che voi siate dei), sappiate che siete di diritto i protagonisti della storia che andrete a leggere. Una di quelle leggere, da spulciare magari sotto l’ombrellone, tra un bagno e l’altro. Oppure in montagna, bevendo un caffè prima di ricominciare una camminata. O almeno così vi immagina il sottoscritto, mentre scrive in una assolata mattinata d’agosto. Ma torniamo al punto. Tutto nasce da un post pubblicato suda @demotivatrice10 lo scorso 5 agosto e che, attualmente, conta 2.4 milioni di visualizzazioni e 13,1 mila ‘ mi piace’. ...

... ma anche ai giovani che dicono troppo spesso "ok". Proseguiamo con un'altra donna in crisi: ... Sconsigliato aiche hanno un rapporto troppo idilliaco con i loro figli (potete comunque ...... conoscono i Bee Gees, che per i loro coetanei sono per lo più sconosciutidi un'era ... "Poi dopo la questione istriana i mieidiventarono esuli in Italia e io ora mi sono messo in testa ...La vecchia domanda "come nasce", chee zie facevano per capire meglio chi era il fidanzato o la fidanzata che circolava per casa, è indifferente a Costituzioni e Statuti, ideologie e ...

I genitori (boomer) e le loro risposte più iconiche diventano virali su Twitter: ecco le esilaranti… Il Fatto Quotidiano

Gran parte del lavoro di assistenza è svolto da membri della famiglia. Il pensionamento dei baby boomer però rischia di porre fine a tale sistema.Alessia Marcuzzi ha parlato della sua carriera e della sua vita privata in un’intervista a La Repubblica, tra ricordi e aspirazioni per il futuro.