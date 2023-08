I Am Groot 2 | trailer | key art e prime immagini dei nuovi corti in arrivo su Disney+

(Di martedì 8 agosto 2023) I Am2: diffusi il, la key art e ledeiinin streaming in esclusiva sua settembreha annunciato che cinquedi I Amdebutteranno sulla piattaforma streaming a partire dal 6 settembre. Sono stati diffusi anche il, la key art e le. La storia L’alberello dispettoso torna a combinare guai nella seconda stagione di I Am. Questa volta, Baby, a bordo delle astronavi dei Guardiani, si ritrova a esplorare l’universo e oltre, trovandosi faccia a faccia – o naso a naso – con nuove e colorate creature e ambienti. Vin ...

La seconda stagione arriverà su Disney+ a inizio settembre e dalsi evince già checauserà parecchi problemi invece che salvare la galassia per la maggior parte del tempo. La serie si ...Ed Sheeran su Disney+ I Ama settembre su Disney+ I Am, il poster ufficiale I Am, ilI Ama settembre su Disney+ I cinque nuovi corti di I Amdebutteranno su ...L'alberello dispettoso torna a combinare guai nella seconda stagione di I Am: ecco ile la data d'uscita dei nuovi ...

I Am Groot, l'alberello dispettoso torna a combinare guai nella seconda stagione: ecco il trailer Best Movie

Il trailer ufficiale della seconda stagione di 'I Am Groot', la serie di cortometraggi animati che esplora i giorni di gloria di Baby Groot. Cinque nuovi episodi su Disney+ dal 6 settembre 2023.La Marvel ha svelato il trailer ufficiale di I am Groot 2 in cui si intravedono le prime avventure del piccolo guardiano ...