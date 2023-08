(Di martedì 8 agosto 2023) La serie animata Marvel I Am2 sarà disponibile sua partire dal 6 settembre prossimo con cinque nuovi mini episodi Da poco è stato reso disponibile sul’ultimo capitolo dei Guardiani della Galassia, e messo da parte il Volume 3 l’emittente non accenna a fermarsi. Recentemente è stata infatti annunciata la datadi pubblicazione di I Am2, la seconda stagione della miniserie dedicata all’albero umanoide, nonchéildella produzione, che vi presentiamo di seguito. Ile la data d’uscita di I Am2 Non solo I Amavrà una seconda stagione, i nuovi episodi sono vicinissimi.ha annunciato che la ...

Di seguito il poster e il trailerda Marvel: I am2 La seconda stagione di I amsi piazza quindi tra Secret Invasion,e la Stagione 2 di Loki, che debutterà su Disney+ il 6 ...Disney+ hail trailer italiano della seconda stagione di I Am, serie antologica di cortometraggi con protagonista l'irresistibile Baby, il più simpatico e buffo eroe de I Guardiani della ......per la prima volta nel 2008. La storia ruota attorno a una minaccia di portata epica. A ...alcuni pirati dello spazio noti come Ravagers Vin Diesel non si riconosce ma presta la voce a,...

I Am Groot 2: pubblicato il trailer ufficiale da Disney+ tuttoteK

La serie animata Marvel I Am Groot 2 sarà disponibile su Disney+ a partire dal 6 settembre prossimo con cinque nuovi mini episodi.I Am Groot, sei nuovi corti dal 6 settembre su Disney+. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.