Hyundai-Kia - Con Tenstorrent per i semiconduttori destinati all' AI

(Di martedì 8 agosto 2023)Motor Group ha sottoscritto un accordo per investire 50 milioni di dollari (45,5 milioni di euro al cambio attuale) in. In particolare, lae la Kia hanno impegnato, rispettivamente, 30 e 20 milioni di dollari, diventando così i principali investitori nell'ultimo round di finanziamenti da 100 milioni di dollari condotto dall'azienda di Toronto specializzata inper l'intelligenza artificiale (AI). Investimento strategico. L'investimento, definito strategico, consentirà al Gruppo coreano di integrare l'intelligenza artificiale nei futuri veicoli, Kia e Genesis e in altre soluzioni per la mobilità del futuro. I coreani, inoltre, hanno intenzione di rafforzare le proprie capacità, sfruttando le tecnologie die la sua esperienza ...

Entro il 2027, Kia prevede di lanciare sul mercato 15 nuovi modelli di veicoli elettrici, tra cui una innovativa city car.