Heartstopper | il regista svela i segreti delle scene dei baci tra Charlie e Nick

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 agosto 2023) La seconda stagione diè appena approdata su Netflix e ilEuros Lyn spiega come sono state girate ledeitra i due protagonisti della serie tv.si è confermata anche per questa seconda stagione come una serie comfort in cui rifugiarsi per tornare adolescenti e rivivere le forti emozioni che solo le serie teen sanno far riemergere. Quella traè una storia d'amore delicata, che lascia il segno soprattutto per i temi che affronta: coming out, bullismo, omosessualità ma soprattutto amicizia. Ilha spiegato come sono state girate ledipresenti nella serie tv di Netflix che in questa seconda stagione sono decisamente più numerose rispetto alla ...