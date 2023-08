Hazard | svincolato | non ha ancora offerte di ingaggio

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 agosto 2023) Gli anni di Edenal Real Madrid non sono andati come il belga sperava, complici i numerosi infortuni che lo hanno fermato e tenuto fuori dal campo. Secondo quanto riporta il Daily Mail: “ha lottato per avere un impatto al Real e si è trovato poi ad essere nel più basso gradino dell’ordine gerarchico, prima di rescindere il suo contratto. Afflitto da una serie di infortuni e casi di sovrappeso, il 32enne è stato citato come uno dei “peggiori acquisti di sempre” del Real. Ora, senzasul tavolo, è bloccato a un bivio con un futuro incerto. Nel mese di giugno,aveva dichiarato di voler continuare a giocare e di non star pensando ad un ritiro. Il belga, però, ha poche settimane per decidere se non vuole rimanere”. L'articolo ilNapolista.