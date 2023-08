Harry scatena l’ira dei dipendenti | stipendio alto ma nessuna responsabilità

Leggi su velvetmag

(Di martedì 8 agosto 2023) Il principeottiene guadagni in modi molto diversi. Insieme alla moglie Meghan Markle, infatti, non genera entrate solo attraverso l’accordo Netflix o la pubblicazione dell’autobiografia. Il duca di Sussex è coinvolto anche in altri progetti ed investimenti meno noti. Ricopre, ad esempio, un ruolo di prestigio presso la società di life coaching BetterUp. Proprio idi quest’ultima si sono ribellati contro i guadagni esorbitanti del principe. L’azienda BetterUp ha sede a San Francisco e mette a disposizione degli utenti i life coach tramite un’applicazione sviluppata per lo scopo. L’obiettivo dell’azienda è quello di promuovere la salute mentale, un tema molto caro al principe. Proprio quest’ultimo è ampiamente coinvolto nella gestione dell’azienda e gode di una posizione di prestigio in qualità di Chief Impact ...