Harry e Meghan | che non sono stati invitati alla commemorazione per la regina Elisabetta

(Di martedì 8 agosto 2023) La famiglia reale ricorderà la sovrana in privato il prossimo 8 settembre, a Balmoral, ma non è prevista la presenza dei Sussex, attesi a Düsseldorf il giorno successivo per gli Invictus Games. Carlo III, Camilla e gli altri membri senior di Casa Windsor hanno intenzione di trascorrere una giornata serena e priva di tensioni