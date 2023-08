Hai sempre tagliato l' ananas in maniera sbagliata | chef mostra il metodo perfetto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 8 agosto 2023) L'è uno dei frutti tropicali più amati dagli italiani. Molti amano mangiarlo, ma quasi a nessuno piace tagliarlo. Un video viraleilto da uno, semplice e dal risultato soddisfacente. L'è un frutto tropicale apprezzatissimo in tutto il mondo, grazie alle sue numerose caratteristiche positive. Arrivato in Europa dalle Americhe tropicali, l'è un frutto dal sapore delizioso e dalle spiccate proprietà benefiche per la salute. Anche in pieno inverno, dona al nostro palato un gusto unico e rinfrescante. Può essere consumato come spuntino fresco, ma anche come base di dessert e base per bevande rinfrescanti. Proprio la sua polpa succosa e fibrosa è perfetta per scatenare la fantasia e dare vita a ...