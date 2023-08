Ha senso tassare gli utili extra delle banche? Sì | ma attenti | neanche la Chiesa sa qual è il profitto giusto

(Di martedì 8 agosto 2023) Gli istituti hanno fatto il bello e il cattivo tempo e i cittadini-clienti sono rimasti col cerino in mano. E per loro servono indubbiamentetutele. Resta però tutto da vedere se la norma voluta dal governo Meloni sarà realmente efficace

"Una misura non solo di buon" continua - ma che punta in primis a sostenere le famiglie più ... 'Al riguardo, con grande soddisfazione, ricordo chegli extraprofitti e riservare un fondo ...... 'gli extraprofitti delle banche Da mesi diciamo che la Bce sbaglia ad alzare i tassi di interesse e questa è l'inevitabile conseguenza'. E poi ha cercato di spiegare ildell'...Attenzione puntata soprattutto non solo sulla revisione delle aliquote Irpef peri diversi ... Ciò che al momento si sa è che il governo potrebbe intervenire in taldefinendo uno schema di ...

Ha senso tassare gli utili extra delle banche Sì, ma attentI: neanche ... L'HuffPost

Gli istituti hanno fatto il bello e il cattivo tempo e i cittadini-clienti sono rimasti col cerino in mano. Resta però tutto da vedere se la norma voluta dal ...Il senso della misura sugli extraprofitti lo ha spiegato Matteo Salvini in conferenza stampa dopo il cdm. La scelta della Bce di alzare i tassi «ha portato ad un innalzamento del costo ...