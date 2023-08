Guida all’Udinese 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 8 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 12° Chi in più: Hassane Kamara, Brenner, Jordan Zemura, Christian Kabasele, Etienne Camara, Oier Zarraga, Domingos Quina, Giovanni Fabbian, Joao Ferreira, Marley Aké Chi in meno: Roberto Pereyra, Rodrigo Becao, Tolgay Arslan, Leonardo Buta, Destiny Udogie, Lazar Samardzic Una statistica interessante della scorsa stagione: Dopo l’infortunio di Deulofeu l’Udinese ha trovato qualche problema in rifinitura, soprattutto per entrare in area di rigore avversaria. Due dati a riguardo: la squadra di Sottil è quarta in Serie A per tiri da fuori area; Walace è il centrocampista con più palloni toccati intorno all’area di rigore. Formazione tipo: 3-5-2; Silvestri; Kamara, Masina, Bijol, Perez, Ebosele; Lovric, Walace, Zarraga; Beto, Deulofeu A fine settembre di circa un anno fa l’Udinese sembrava tornata. Dopo anni di grigiore, di salvezze burocratiche e ...