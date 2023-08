Guida al Genoa 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 8 agosto 2023) Piazzamento dello scorso campionato: Neopromossa Chi in più: Nicola Leali, Davide Biraschi, Aaron Martin, Morten Thorsby, Mateo Retegui Chi in meno: Domenico Criscito, Ridgeciano Haps, Lennart Czyborra, Manolo Portanova, Stefano Sturaro, Yayah Kallon, Eddie Salcedo Una statistica interessante della scorsa stagione: Ilha subito un solo gol da fuori area. Nelle prime due serie dei maggiori campionati europei solo il Le Havre (zero) ha fatto meglio. Formazione tipo: 3-5-2; Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Hefti, Strootman, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui Sarebbe improprio parlare della promozione delcome di una sorpresa, ma il modo in cui grifoni sono tornati in Serie A è stato tutt’altro che banale. In estate la conferma di Blessin aveva testimoniato la grande fiducia di 777 nella scelta “di rottura” che era ...