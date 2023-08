Guerra Ucraina | Mosca bombarda edificio residenziale | 8 morti e 27 feriti | video

(Di martedì 8 agosto 2023) Durante la notte sono morte 8 persone e 27 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo contro una Pokrovsk, nel Donetsk in. A renderlo noto, i media ucraini che hanno citato i dati forniti da Kiev. Un primo missile ha colpito il palazzo, uccidendo 5 civili, mente la seconda bomba ha causatotra diversi soccorritori intervenuti per aiutare i residenti. Pokrovsk si trova nel Donetsk, vicino alla linea del fronte, ed è sotto controllo ucraino.

Secondo Dmitry Medvedev latra Russia efinirà solo in un modo: alle condizioni dettate da Mosca. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha ribadito in un post su Telegram che "come ...'Secondo il portale statale Bambini della, ad oggi 1.107 bambini sono considerati dispersi in, mentre 15.900 bambini sono stati ritrovati', si legge in un comunicato dell'ufficio di ...Molti Paesi del mondo sono stati devastati dall'inflazione, alimentata dallaine dai cambiamenti climatici, ma alcuni fattori peggiorano la situazione della Turchia. Il crollo della ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi la Repubblica

In un post su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha dichiarato che Mosca ha "forze sufficienti per portare a termine l'operazione militare speciale" e la ...Sempre il primo ad inasprire i toni sul conflitto tra Russia e Ucraina. “Come nell’agosto 2008, i nostri nemici saranno schiacciati e la ...