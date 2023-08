Guardia medica | quarto tentativo Bozza di riforma arriva in Regione Ma si partirà con sei mesi di test

(Di martedì 8 agosto 2023) Con la carenza di medici il servizio sarà riorganizzato sul modello 'h16', fino a mezzanotte. La notte risposte dal centralone del 116117, il numero unico per l'accesso alle cure non ...

Con la carenza di medici il servizio sarà riorganizzato sul modello 'h16', fino a mezzanotte. La notte risposte dal centralone del 116117, il numero unico per l'accesso alle cure non ...... 8 agosto, a Presicce - Acquarica, in provincia di Lecce, ha preso a calci e rotto la vetrata d'ingresso del presidio della. L'uomo, un turista residente a Gioia del Colle, sarà ...Il servizio per i turisti manca ormai in molte località della costa, specialmente nel Grossetano, a causa della mancanza di sanitari. Un altro impegno per i dottori di famiglia e le 'guardie' per i ...

Rompe vetrata guardia medica perché nessuno gli risponde Agenzia ANSA

Con la carenza di medici il servizio sarà riorganizzato sul modello "h16", fino a mezzanotte. La notte risposte dal centralone del 116117, il numero unico per l’accesso alle cure non urgenti.Un episodio di violenza ha sconvolto la tranquillità del presidio di Guardia Medica a Presicce-Acquarica. Ieri sera, prima delle 22, un uomo – presumibilmente un turista – si è presentato in struttura ...