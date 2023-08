(Di martedì 8 agosto 2023) Doppiostradale sull'autostrada A21 Torino-Piacenza in direzioni opposte fra i km 58 e 60, tra Alessandria Ovest e Felizzano. Il secondo è unche ha coinvolto tre veicoli e che, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere stato causato da un un momento di distrazione di uno dei conducenti che osservava cosa era accaduto nell'. Il primo urto si è verificato in direzione Torino fra un mezzo pesante e un'auto (che si è ribaltata). Due persone sono rimaste ferite e soccorse dal 118 in codice giallo e verde. Ilè avvenuto in direzione Piacenza; qui il bilancio è di un ferito lieve.

Guardano incidente in altra carreggiata, tamponamento su A21 Agenzia ANSA

