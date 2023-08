Grottaglie | Orecchiette nelle ‘nchiosce-on the road Oggi e domani

Leggi su noinotizie

(Di martedì 8 agosto 2023) Di seguito il comunicato:per tutti i gusti e in tante proposte diverse: quelle con ceci e purea di fave gluten free, con salicornia, al prosciutto di Faeto, con le cozze tarantine fino a quelle tradizionali con le rape. Queste alcune prelibate ricette che proporranno le ventisei chef protagoniste della nona edizione di “– on the”, la grande manifestazione enogastronomica pugliese che si terrà a, nel Tarantino, martedì 8 e mercoledì 9 agosto. Protagoniste dell’evento di quest’anno sono le Lady Chef dell’Unione Cuochi Regione Puglia. Le cuoche, in nove postazioni, presenteranno le loro prelibate e originali ricette, interpretando la regina delle tavole pugliesi, l’orecchietta. In due serate sarà possibile degustare la pasta in ...