Grosseto | si tuffa su fondale troppo basso e si rompe l’osso del collo | morto 21enne

(Di martedì 8 agosto 2023) Non ce l’ha fatta il ragazzo di 21 anni che sabato 5 agosto si era gravemente infortunato sulla spiaggia della Feniglia all’Argentario (), dove da anni si recava in vacanza con la famiglia. René Mantovani, residente a Terni, si erato in un punto con ilmarinoriportando una frattura aldelgrave il trauma e così il ragazzo è. Nella tarda serata di domenica 6 agosto i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. A lanciare l’allarme gli amici del. Il giovane è stato rianimato per 40 minuti, anche con il dispositivo Lucas per il massaggio cardiaco, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La triste notizia arriva a pochi giorni da un analogo dramma. Un ...

Stava giocando in acqua sulla spiaggia Feniglia dell'Argentario , in provincia di, nella giornata del 5 agosto, quando gli amici lo hanno visto accasciarsi . Il ragazzo si era tuffato in un punto in cui l'acqua era troppo bassa , sbattendo sul fondale con un impatto tale ...Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di San Vincenzo , gli uomini della Guardia Costiera e l'elisoccorso Pegaso, giunto da. Il sindaco Paolo Riccucci , arrivato in spiaggia per ...

Il ragazzo di 21 anni si è spento domenica sera nell’ospedale di Siena senza mai riprendere conoscenza dall’infortunio di sabato. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi ...Una vacanza è finita in tragedia per una famiglia che si trovava a Grosseto: per René non c'è stato nulla da fare.