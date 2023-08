Grimaldi Alliance assiste iVision Tech nella quotazione Euronext Growth Milan

Leggi su tpi

(Di martedì 8 agosto 2023) La, in collaborazione con un team guidato dal partner Paolo Daviddi e composto da Donatella De Lieto, Angelica Codazzi e Alessandra Braccio, quest’ultima responsabile degli aspetti legati ai mercati finanziari e all’ambito societario con il supporto legale di Valentina Majioli e Maria Vincenza Di Lisa sotto la guida del partner Maddalena Boffoli per le questioni legate al diritto del lavoro, ha fornitonza adurante il processo disuè una piccola e media impresa attiva nel settore manifatturiero italiano, specializzataprogettazione e produzione di montature per occhiali da vista e da ...