Grecia-Usa | avanti tutta Business e difesa per una solida cooperazione

Leggi su formiche

(Di martedì 8 agosto 2023) Laè considerata una “fonte di soluzioni” per la stabilità e lo sviluppo economico dell’intera regione. Lo scrive il rapporto annuale redatto dal Dipartimento di Stato che risulta estremamente positivo per Atene e la sua economia, segnalando il rafforzamento delle già “calde” relazioni bilaterali e degli investimenti, presenti e futuri. Il dato economico si intreccia con quello geopolitico, dal momento che da snodi strategici, come il porto di Alexandroupolis, transitano dossier rilevanti come l’energia, le truppe Nato, la manutenzione delle navi americane. Chi investe Cisco, Deloitte, Digital Realty, Google, J.P. Morgan, Meta, Microsoft, Pfizer sono solo alcuni colossi Usa che hanno investito ine che, complice le buone performance fatte registrate nell’ultimo quadriennio, promettono di intensificare relazioni e contratti. Il paper del ...