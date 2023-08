Grande Fratello | ritorno di fiamma tra un discusso ex gieffino e la sua compagna | “Un nuovo inizio!”

(Di martedì 8 agosto 2023) Un’ex volto delha pubblicato sui social una foto che lo ritrae con la sua ex, confermando il. Si tratta di Simone Coccia Colaiuta, concorrente del15, che è stato legato all’ex senatrice Stefania Pezzopane per nove anni. Fino allo scorso aprile, quando l’onorevole ha annunciato pubblicamente la fine della storia d’amore con l’ex. In un lungo scritto condiviso sul profilo Instagram, l’ex deputata del Partito Democratico aveva precisato che i motivi della rottura fossero legati alla mancanza di aspettative nel proseguire un progetto di vita di coppia. Dopo nove anni, quindi, i due hanno scelto di comune accordo di allontanarsi, conservando l’affetto e il rispetto reciproco. Pochi giorni dopo l’annuncio, la ...

Star, celebrity e modelle senza trucco guarda le foto 'Un uomo' ha scritto l'ex concorrente delVip lasciando intendere che in quel selfie Antonella Clerici somiglia molto a un uomo. ...A prendere subito la parola è stato Fabio Ricci , che non parteciperà al, asserendo senza indugio alcuno di credere che invece la manifestazione musicale adesso condotta e diretta da ...L'agenda degli impegni televisivi dei "Prelemi", coppia nata nel corso delVip 2020 si infittisce: Pierpaolo condurrà per la prima volta uno show dopo le esperienze a Striscia la ...

Il cast del Grande Fratello: scelti tutti i vip, si lavora sulla lista dei concorrenti non famosi Fanpage.it

Alla conduzione di Ex on the beach Italia troveremo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ecco tutto quello che sappiamo.Grande Fratello anticipazioni: completato il cast dei concorrenti Vip. Tutto è invece in discussione per i concorrenti nip.