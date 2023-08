Grande Fratello | nel cast spunta il famoso attore | di chi si tratta

(Di martedì 8 agosto 2023) Programmi TV. L’attesa per la nuova edizione delVip sembra davvero interminabile. Il reality dovrebbe iniziare l’11 settembre, salvo imprevisti. L’edizione numero 8 sarà qualcosa di mai visto nella storia del programma. Vista la recente lavata di capo da parte del presidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, gli autori hanno cercato un approccio diverso per non cadere nel trash della scorsa edizione. Il primo cambiamento significativo riguarderà gli inquilini della Casa. Ci sarà un miscuglio di volti noti e persone comune. Anche il nome cambierà visto il, che tornerà ad essere semplicemente. Nonostante manchi poco più di un mese dall’inizio, i nomi che oltrepasseranno la porta rossa non sono ancora stati svelati, a parte uno. Sidel ...

Chi Pierpaolo e Giulia, la quale ha da poco annunciato che non ricoprirà più il ruolo di attenta osservatrice dei social nella prossima edizione del. Ignazio Moser e Cecilia ...L'hanno vista piangere fuori da un hotel. Antonella Fiordelisi , probabilmente, stava pensando alla recente fine del suo amore con Edoardo Donnamaria . La coppia exVip si è infatti lasciata, ormai da settimane. Ma l'influencer e schermitrice sembra ancora scombussolata dalla brutta piega che hanno preso le cose. E forse col dente avvelenato , ...... ora insegnante di yoga Irene Cioni festeggia i 30 anni instile con un super party in Costa ... C'è anche ilPaolo. Non può certo mancare la sua bimba, Vittoria, che lei ha dato alla ...

Grande Fratello, ritorno di fiamma tra un ex gieffino e la sua compagna Isa e Chia

La concorrente del Grande Fratello Vip è stata criticata aspramente dall'ex fidanzato: 'Malata di Instagram, prima di me non la conosceva nessuno' ...Il prossimo 11 settembre prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello , che perde la dicitura “ Vip ”, e che quest’anno vedrà fare il suo ingresso ...