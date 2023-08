Pontedera, la prima di campionato sarà contro il neo promosso Sestri Levante. Zocchi: 'Chi arriva primo conserva poi un grande entusiasmo di ...Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, è molto vicino al passaggio alla Salernitana.le ultime sulla trattativa Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, è molto vicino al ...ed ......quando saranno in scena i Leoni del Garda Prima di tutto ciò i Leoni del Garda saranno protagonisti anche nel secondo turno di Coppa Italia lunedì 14 agosto 2023 a Torino contro idi ...

Granata, ecco il calendario "Partenza non abbordabile" LA NAZIONE

Importante scatto in avanti del mercato rossoverde. Sono arrivati Labojko, Casasola e Mantovani. Jakub Labojko, centrocampista polacco classe ’97, si è legato alla Ternana fino al 30 giugno 2026. E’ r ...RASSEGNA STAMPA. Ieri si è giocata la partita tra Reggiana e Pescara valida per i preliminari di Coppa Italia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, da una parte Nesta contro il ...