Gran Bretagna | migranti trasferiti su mega chiatta sulla Manica

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – Un primo gruppo di miti è stato trasferito a bordo della Bibby Stockholm, unaormeggiata nelladove dovranno aspettare la decisioneloro richiesta di asilo, secondo un controverso programma del governo britannico che prevede di alloggiare i miti in chiatte ed ex basi militari per ridurre i costi di mantenimento. Da fonti del governo è stato reso noto che entro la fine della settimana saranno alloggiate fino a 500 persone nella– di tre piani per un totale di 222 alloggi – che da tre settimane è all’ancora di fronte alle coste del Dorset. Ma il progetto sta provocando le proteste delle organizzazioni umanitarie che definiscono “disumane” le condizioni a bordo. E lo stesso sindacato dei ...

...su NOW VIDEO ONBOARD DELL'INCIDENTE - LE PAROLE IL CONTATTO MARC MARQUEZ - BASTIANINI Cosa è successo tra la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Enea Bastianini durante il GP della...... estere con sede ine negli U. S. A., costituite anche ricorrendo a società fiduciarie " senza riceverne il corrispettivo. Procedure di riscossione L'intento di questa serie di ...Laspedisce i migranti nella maxi - chiatta in mare

Migranti, la Gran Bretagna li manda sulla maxi-chiatta nella Manica Il Tempo

Sono scattati a Glasgow, in Scozia, i Mondiali 2023 di ciclismo: la manifestazione iridata in programma quest'anno è iniziata giovedì 3 e si concluderà domenica 13 agosto. In programma, per quanto con ...Con la composita coppia formata dalla scozzese Neah Evans e dalla gallese Elinor Barker, la Gran Bretagna torna a vincere l'oro mondiale nella Madison dopo le Archibald-Nelson vittoriose in Olanda nel ...