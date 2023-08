(Di martedì 8 agosto 2023) Uno degli ultimi atti delè stato la conferenza stampa di ieri per illustrare i due decreti omnibus “Asset e Giustizia”. Poi la pausa estiva per ricaricare le batterie indi unche sidecisamente. Uno dei primi ad andare alla carica è il leader della CGIL, Maurizioin“Troppe disuguaglianze. Ildeve ascoltarci”, ha detto in una interal Corriere della Sera,ndo unail prossimo 7 ottobre. “I diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione – spiega – sono oggi tutti messi in discussione: il lavoro è precario e sotto pagato; il diritto alla salute e alla cura e allo ...

caldo in vista. "Troppe disuguaglianze. Ildeve ascoltarci", ha detto in una intervista al Corriere della Sera, annunciando una mobilitazione il prossimo 7 ottobre. "I diritti ...Sul fronte vaccinazioni, dove è attesa una circolare che darà le nuove indicazioni per l', per Ciccozzi è verosimile aspettarsi che si consigli una dose per gli immunodepressi e per gli over ...Questi, alcuni dei principali provvedimenti presi dal. Taxi . Le città metropolitane , i ...ricerca accademica e industriale nella microelettronica e le cui prime call avranno luogo in. ...

Governo, autunno caldo in vista: Landini annuncia mobilitazione QuiFinanza

“Troppe disuguaglianze. Il Governo deve ascoltarci”, ha detto in una intervista al Corriere della Sera, annunciando una mobilitazione il prossimo 7 ottobre. “I diritti fondamentali sanciti dalla ...Pioggia di vendite sui titoli bancari che trascinano in profondo rosso anche l'indice Ftse Mib - Bper perde oltre il 9% ma vistosi sono anche i crolli di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Fineco e Mps ...