Golpe Niger | Abdourahamane Tian sceglie il premier

(Di martedì 8 agosto 2023) Tentato colpo di Stato in. Il presidente Mohamed Bazoum è stato trattenuto a Niamey, la capitale La condanna dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas) in un comunicato.ilIl leader deliano, il generalei, ha nominato primo ministro l'economista ed ex ministro delle finanze Mahamane Lamine

La diplomazia il modo preferibile per risolvere la crisi causata dal colpo di Stato in, ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in un'intervista a Radio France Internationale (Rfi). certo che la diplomazia il modo preferibile per risolvere questa situazione. ...Spirano venti di guerra in. Anche se, per fortuna, ancora senza effettivi scontri tra eserciti. L'ultimatum che l'Ecowas (...Stato a Niamey per ripristinare la situazione allo status pre -, ...Nel taglio basso spicca ilin('I golpisti tengono in scacco Africa e Ue'). In spalla spazio all'analisi di Nadia Urbinati sull'operato del Governo in Emilia Romagna ('Il partito del ...

Il golpe in Niger spacca la Nigeria La Verità

Il leader del golpe nigeriano ha nominato primo ministro l'economista ed ex ministro delle finanze Mahamane Lamine Zeine. Blinken: ...L'Ecowas minaccia un intervento militare in Niger per reintegrare il deposto presidente. L'Europa, con Italia e Germania in testa, sostiene una soluzione diplomatica. Tajani propone un prolungamento d ...