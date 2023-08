Gli Swedish House Mafia tornano con il singolo Ray of Solar

(Di martedì 8 agosto 2023) Gli, trio di musica elettronica famoso in tutto il mondo,con ilRay ofGli, il trio di musica elettronica composto da Steve Angello, Axwell e Sebastian Ingrosso, hanno appena condiviso il nuovoRay of, il secondo dalla pubblicazione dell’album Paradise Again dopo See The Light (feat. Friday). Il brano, che anticipa il nuovo atteso progetto discografico e che è già stato eseguito in anteprima durante lo show all’Ushuaia di Ibiza (performance che sta facendo il giro del web), vede il contributo di Tobe Burman e vuole descrivere una porzione di euforia digitale estiva. Così il gruppo presenta la loro nuova ...

Swedish House Mafia, Ray of solar: testo e significato della canzone. Ascolta il nuovo singolo, leggi traduzione e recensione del brano ...